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Violência

Homem preso em flagrante agredindo esposa em Santa Maria de Jetibá

O suspeito foi preso em flagrante quando policiais civis se deslocavam para fazer outras atividades

Publicado em 

06 fev 2019 às 14:38

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 14:38

O suspeito foi levado para a delegacia onde foi liberado após pagar fiança Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante quando agredia a esposa, uma  mulher de 20 anos, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, na tarde desta terça-feira (05). A prisão ocorreu durante diligências investigativas de outros crimes pelo município.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o flagrante ocorreu quando os policiais estavam se deslocando para realizar outras atividades. “A equipe estava na viatura quando ouviu uma gritaria de populares. Os policiais pararam o veículo, foram ver o que estava acontecendo e avistaram o detido no exato momento em que ele agredia a sua companheira. O suspeito foi levado até a delegacia, onde informou que as agressões foram motivadas por ciúmes”, explicou.
Lucindo também informou que os dois haviam se casado em setembro de 2018. “O suspeito alegava que parte das brigas ocorriam porque a sogra se intrometia excessivamente no relacionamento. A vítima foi ouvida, confirmou que as agressões eram motivadas por ciúmes e, durante exames, foi constatado que nela haviam lesões corporais”, acrescentou Lucindo.
O suspeito foi indiciado por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele pagou o valor estipulado como fiança e por isso responderá pelo crime em liberdade. Também foi realizado um pedido de medida protetiva, portanto, o suspeito deve manter-se afastado da vítima, ou poderá ser preso novamente, sem a possibilidade de pagar fiança.

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