Homem preso em flagrante agredindo esposa em Santa Maria de Jetibá

O suspeito foi levado para a delegacia onde foi liberado após pagar fiança Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante quando agredia a esposa, uma mulher de 20 anos, em Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana, na tarde desta terça-feira (05). A prisão ocorreu durante diligências investigativas de outros crimes pelo município.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o flagrante ocorreu quando os policiais estavam se deslocando para realizar outras atividades. “A equipe estava na viatura quando ouviu uma gritaria de populares. Os policiais pararam o veículo, foram ver o que estava acontecendo e avistaram o detido no exato momento em que ele agredia a sua companheira. O suspeito foi levado até a delegacia, onde informou que as agressões foram motivadas por ciúmes”, explicou.

Lucindo também informou que os dois haviam se casado em setembro de 2018. “O suspeito alegava que parte das brigas ocorriam porque a sogra se intrometia excessivamente no relacionamento. A vítima foi ouvida, confirmou que as agressões eram motivadas por ciúmes e, durante exames, foi constatado que nela haviam lesões corporais”, acrescentou Lucindo.