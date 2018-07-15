Homem pede para ser preso na tentativa de se livrar da cocaína

O homem que preferiu não se identificar contou que vê a prisão como última alternativa Crédito: Siumara Gonçalves

Eu não quero machucar ninguém, nem roubar. Eu só quero ajuda. A afirmação é de um homem de 42 anos que assume que é viciado em drogas. Ele estava na porta da 4ª Delegacia Regional de Cariacica na expectativa de que fosse preso para conseguir o tempo de sobriedade necessário para ter direito a um atendimento médico.

Sou viciado em cocaína e gasto R$ 150,00 todos os dias com a droga. Comecei a usar quando tinha uns 13 anos. Consegui parar e fiquei uns 10 anos sem usar. Mas depois eu voltei a consumir.", afirmou.

Às 18h30, quando conversou com a reportagem, o homem, que preferiu não ter a identidade revelada, disse que estava há apenas três horas sem usar cocaína. Segundo ele, naquele momento estava travando uma luta para não ir comprar a droga. Ele contou ainda que viu na delegacia a última chance de pedir socorro para se livrar do vício.

AJUDA

O homem contou que procurou ajuda nas prefeituras da Grande Vitória, mas não teve êxito. Ele disse que foi informado que precisaria ficar cinco dias sem usar a droga para conseguir um tratamento.

Eu não estou conseguindo ser internado. Estou pedindo socorro. Estou quase fazendo uma placa e indo para o meio do trânsito para pedir ajuda, pagando de doido. Eu não sei mais o que eu faço. Estou aqui para ver se o delegado me prende por cinco dias, que é o tempo que eu preciso para ficar sóbrio para poder receber o tratamento, desabafou.