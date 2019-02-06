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Norte do ES

Homem morre com golpe de foice na cabeça em Marilândia

Pedido de devolução de um amortecedor de moto seria a motivação para o crime

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:41

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:41

Com golpes de foice na cabeça e cercado de sangue, Lucas Faria Bonno foi encontrado morto no chão de uma propriedade privada do povoado de Córrego Queixada, zona rural de Marilândia, no Noroeste do Estado. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (5), quando o jovem foi surpreendido por Júlio Cezar Guimarães Santos, que o matou por ter pedido de volta o amortecedor de uma motocicleta.
Quem fez a denúncia à Polícia Militar por volta das 9h40 foi o proprietário do local, que avistou o corpo caído de bruços na parte interna da garagem da residência. Ao lado do cadáver, ainda estavam o acusado e a ferramenta utilizada para cometer o crime. A PM junto da Polícia Civil, então, se dirigiram até lá e acionaram uma ambulância para realizar um possível atendimento.
Chegando ao local, no entanto, verificou-se que Lucas já não apresentava sinais de vida. Imediatamente, Júlio também recebeu voz de prisão e foi algemado. Ainda na propriedade, ele confessou a autoria do crime, admitiu qual teria sido a motivação e explicou que foi até a própria casa, amolou a foice e foi ao encontro da vítima para matá-la. Com bastante sangue ao redor, o corpo de Lucas apresentava lesões na região da nuca e no joelho esquerdo.
Enquanto os policiais deslocaram o acusado e a foice ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Marilândia, a perícia da PC compareceu ao local do crime para análises. Em seguida, Júlio foi encaminhado à delegacia da cidade. Em nota, a PC informou que ele fora autuado em flagrante por homicídio e levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, também no Noroeste do Estado.

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