Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Homem morre atropelado na BR 262, em Cariacica

A identidade da vítima não foi revelada. Acidente ocorreu em Campo Grande
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 set 2019 às 16:36

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 16:36

PRF registra acidente na BR-262, em Cariacica Crédito: Internauta/Whatsapp
Um pedestre morreu atropelado por uma motocicleta após atravessar a BR 262, em Campo Grande, Cariacica, no início da noite desta sexta-feira (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem ainda não identificado atravessou a via no km 5, fora da faixa de pedestre, quando foi atingido pela moto.
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por causa do acidente, uma faixa da via principal, sentido Vitória, foi interditada pela polícia. O corpo dele será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
> Rodovias: ES é o terceiro do país com mais acidentes a cada 100 km

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados