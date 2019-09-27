Homem morre atropelado na BR 262, em Cariacica

Um pedestre morreu atropelado por uma motocicleta após atravessar a BR 262, em Campo Grande, Cariacica, no início da noite desta sexta-feira (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem ainda não identificado atravessou a via no km 5, fora da faixa de pedestre, quando foi atingido pela moto.
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por causa do acidente, uma faixa da via principal, sentido Vitória, foi interditada pela polícia. O corpo dele será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.