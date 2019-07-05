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Fatalidade

Homem morre após tentar invadir marmoraria em Vila Velha

A Polícia Civil acredita que o portão da empresa caiu em cima da vítima quando ela tentava sair do local

Publicado em 

04 jul 2019 às 22:24

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 22:24

Corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após tentar invadir uma marmoraria desativada, na Barra do Jucu, em Vila Velha, nesta quinta-feira (4).
A Polícia Civil acredita que o portão da empresa caiu em cima da vítima quando ela tentava sair do local. Ainda de acordo com a PC, o homem estaria no local há quatro dias. Com ele, não foi encontrado nenhum objeto.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até a publicação desta matéria, familiares da vítima não compareceram para reconhecer e liberar o corpo.

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