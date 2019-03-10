Homem morre após ser resgatado de afogamento no Rio Doce

Um morador de rua morreu no fim da tarde deste sábado (9) após ser resgatado de afogamento no Rio Doce, em. Ele foi encontrado às margens do manancial, levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu ao acidente.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a polícia foi ao local atender uma ocorrência de afogamento quando viu o homem às margens do rio próximo à altura de um supermercado da cidade. Por não conseguirem chegar até o local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate.