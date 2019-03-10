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Colatna

Homem morre após ser resgatado de afogamento no Rio Doce

O homem foi visto pela polícia às margens do rio e chegou a ser levado para hospital, mas não resistiu ao acidente e morreu no fim da tarde deste sábado (9)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mar 2019 às 13:33

Publicado em 10 de Março de 2019 às 13:33

Homem morre após afogamento no Rio Doce, em Colatina Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um morador de rua morreu no fim da tarde deste sábado (9) após ser resgatado de afogamento no Rio Doce, em Colatina. Ele foi encontrado às margens do manancial, levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu ao acidente. 
Segundo o Boletim de Ocorrência, a polícia foi ao local atender uma ocorrência de afogamento quando viu o homem às margens do rio próximo à altura de um supermercado da cidade. Por não conseguirem chegar até o local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate. 
Depois disso, a vítima foi levada ao hospital, ainda com vida, mas morreu no local. 
De acordo com a polícia, aparentemente o homem era um morador de rua. 

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