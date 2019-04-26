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Norte do ES

Homem morre após ser espancado em Linhares

Leandro de Andrade Souza, de 35 anos, sofreu vários golpes na cabeça

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 20:38

Publicado em 

26 abr 2019 às 20:38
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Entre sangue e pedras, um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (26), em uma rua do bairro Planalto, na cidade de Linhares, região Norte do Estado. Acionada às 3h29, a Polícia Militar foi até o local e encontrou Leandro de Andrade Souza, de 35 anos, caído no chão, já sem vida.
Uma equipe da perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que constatou a morte por golpes de instrumento contundente na cabeça. Ou seja, em decorrência de lesões irregulares causadas pelo uso de pressão ou força.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
A PC também ressaltou que quem tiver qualquer contribuição em relação à identidade de suspeitos deve registrar a informação pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimatos são garantidos em ambos os meios.

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