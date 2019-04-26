Homem morre após ser espancado em Linhares

Entre sangue e pedras, um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (26), em uma rua do bairro Planalto, na cidade de Linhares, região Norte do Estado. Acionada às 3h29, a Polícia Militar foi até o local e encontrou Leandro de Andrade Souza, de 35 anos, caído no chão, já sem vida.
Uma equipe da perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que constatou a morte por golpes de instrumento contundente na cabeça. Ou seja, em decorrência de lesões irregulares causadas pelo uso de pressão ou força.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
A PC também ressaltou que quem tiver qualquer contribuição em relação à identidade de suspeitos deve registrar a informação pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimatos são garantidos em ambos os meios.