Homem morre após ser baleado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (06) em frente a uma residência no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao local e médicos do Samu já estavam atendendo a vítima, que foi baleada e acabou morrendo.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a PC afirmou que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos.