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Caso em investigação

Homem morre após ser baleado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao local e médicos do Samu já estavam atendendo a vítima que foi baleada e veio a óbito

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:04

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:04

Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (06) em frente a uma residência no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao local e médicos do Samu já estavam atendendo a vítima, que foi baleada e acabou morrendo.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a PC afirmou que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos.

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