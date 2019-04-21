Homem morre após ser baleado em bar de Cariacica

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Um ajudante de caminhoneiro de 50 anos foi assassinado neste domingo (21) enquanto estava com amigos em um bar de Vale dos Reis, bairro de Cariacica.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem, identificado como André Lírio dos Santos, foi atingido por mais de três tiros por volta das 11h23. Ele chegou a ser socorrido por amigos para o PA da região, mas não resistiu e morreu.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu a 50 metros da casa do autor dos disparos. O motivo do crime pode ter sido uma rixa que a vítima e suspeito tinham há anos. A polícia acredita ainda que o suspeito e a vítima brigavam muito nos encontros que tinham no bar.

O suspeito de ter atirando contra André faz parte do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) como um dos diretores. O advogado da instituição, Elton Borges, acompanhou o filho do suspeito que foi ouvido como testemunha na DHPP.

O jovem, que preferiu não se identificar, contou que não viu o pai neste domingo de Páscoa.

Segundo a PC, até o momento nenhum suspeito do crime foi detido.