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Vale dos Reis

Homem morre após ser baleado em bar de Cariacica

André Lírio dos Santos chegou a ser socorrido por amigos e levado para o P.A da região, mas não resistiu e morreu

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 20:39

Publicado em 

21 abr 2019 às 20:39
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um ajudante de caminhoneiro de 50 anos foi assassinado neste domingo (21) enquanto estava com amigos em um bar de Vale dos Reis, bairro de Cariacica. 
Segundo a Polícia Civil (PC), o homem, identificado como André Lírio dos Santos, foi atingido por mais de três tiros por volta das 11h23. Ele chegou a ser socorrido por amigos para o PA da região, mas não resistiu e morreu. 
De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu a 50 metros da casa do autor dos disparos. O motivo do crime pode ter sido uma rixa que a vítima e suspeito tinham há anos. A polícia acredita ainda que o suspeito e a vítima brigavam muito nos encontros que tinham no bar.
O suspeito de ter atirando contra André faz parte do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) como um dos diretores. O advogado da instituição, Elton Borges, acompanhou o filho do suspeito que foi ouvido como testemunha na DHPP.
O jovem, que preferiu não se identificar, contou que não viu o pai neste domingo de Páscoa.
Segundo a PC, até o momento nenhum suspeito do crime foi detido.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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