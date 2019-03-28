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Praia do Morro

Homem morre após cair do 6º andar de prédio em Guarapari

Rodrigo Barbosa Passos tinha 29 anos; polícia vai investigar o caso

Publicado em 27 de Março de 2019 às 23:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 mar 2019 às 23:00
Jovem morreu ao cair do 6º andar do Edifício Mercedes Serrat, em Guarapari Crédito: Tell Miranda
Um homem identificado como Rodrigo Barbosa Passos, de 29 anos, morreu após cair do 6º andar de um prédio localizado na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com testemunhas, ele se desequilibrou ao tentar consertar o ar-condicionado do apartamento, onde morava com a avó. O acidente aconteceu por volta das 18h.
Segundo moradores do prédio, ouvidos pelo jornalista da região Tell Miranda, os pais e a irmã de Rodrigo tinham acabado de chegar de Ouro Preto, Minas Gerais, entraram no apartamento e comentaram que estava quente. O rapaz falou que teria que dar uma manutenção no aparelho e, mesmo com a avó e a irmã pedindo para ele não se arriscar, Rodrigo acabou escorregando e caindo do 6º andar do Edifício Mercedes Serrat.
A polícia foi acionada para a retirada do corpo e investigará o caso. De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. 
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