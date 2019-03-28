Homem morre após cair do 6º andar de prédio em Guarapari

Um homem identificado como Rodrigo Barbosa Passos, de 29 anos, morreu após cair do 6º andar de um prédio localizado na, em. De acordo com testemunhas, ele se desequilibrou ao tentar consertar o ar-condicionado do apartamento, onde morava com a avó. O acidente aconteceu por volta das 18h.

Segundo moradores do prédio, ouvidos pelo jornalista da região Tell Miranda, os pais e a irmã de Rodrigo tinham acabado de chegar de Ouro Preto, Minas Gerais, entraram no apartamento e comentaram que estava quente. O rapaz falou que teria que dar uma manutenção no aparelho e, mesmo com a avó e a irmã pedindo para ele não se arriscar, Rodrigo acabou escorregando e caindo do 6º andar do Edifício Mercedes Serrat.