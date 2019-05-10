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Crime

Homem mata colega e enterra corpo no quintal da própria casa em Vila Velha

Mais de um ano após o crime, o assassino se entregou à polícia, alegando peso na consciência: "Toda vez que abria a janela e olhava para o lado de fora, lembrava que tinha um corpo ali"
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

10 mai 2019 às 19:31

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 19:31

Presos foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho | GZ | Arquivo
Um morador de Jabaeté, em Vila Velha, de 38 anos, se entregou à polícia confessando que matou um idoso em janeiro de 2018 e enterrou o corpo em sua própria casa, um sítio da região. O Corpo de Bombeiros foi na residência e localizou a ossada. O acusado foi levado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar esclarecimentos.
A Polícia Militar conta que foi acionada pelo próprio acusado na manhã desta sexta-feira (10). Ele justificou que matou o idoso porque constantemente ele invadia o terreno do acusado com outras pessoas para fazer fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas. Para a PM, o homem falou que no dia do crime foi surpreendido pela vítima, que chutou a porta do acusado. Irritado, o morador pegou a espingarda que tinha em casa e deu um tiro na vítima.
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De acordo com investigadores da DHPP, o acusado informou que o tiro atingiu a vítima de raspão e a vítima chegou a cambalear, indo em direção à ele. O homem contou que pensou que seria atacado pelo idoso e, nesse momento, pegou uma barra de ferro e golpeou a cabeça da vítima até que ela morresse. Depois, o acusado jogou o corpo em uma fossa para dejetos que ele tinha no quintal e cobriu com terra. 
Para os policiais militares que atenderam a ocorrência, o morador afirmou que jogou a espingarda usada no crime dentro de uma lagoa da região. O acusado contou, ainda, que se entregou porque todas as vezes que abria a janela de casa e olhava para o lado de fora, se lembrava que ali tinha um corpo e ficava com peso na consciência.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a ossada no local indicado pelo dono do sítio. A perícia da Polícia Civil foi ao local junto com os investigadores da DHPP. Após a perícia no local, o acusado foi levado à DHPP, onde aguarda para prestar depoimento. Atéa publicação dessa matéria o nome do acusado ainda não tinha sido confirmado pela Polícia Civil.
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