Homem mata colega e enterra corpo no quintal da própria casa em Vila Velha

Presos foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho | GZ | Arquivo

Um morador de Jabaeté, em Vila Velha, de 38 anos, se entregou à polícia confessando que matou um idoso em janeiro de 2018 e enterrou o corpo em sua própria casa, um sítio da região. O Corpo de Bombeiros foi na residência e localizou a ossada. O acusado foi levado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar conta que foi acionada pelo próprio acusado na manhã desta sexta-feira (10). Ele justificou que matou o idoso porque constantemente ele invadia o terreno do acusado com outras pessoas para fazer fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas. Para a PM, o homem falou que no dia do crime foi surpreendido pela vítima, que chutou a porta do acusado. Irritado, o morador pegou a espingarda que tinha em casa e deu um tiro na vítima.

De acordo com investigadores da DHPP, o acusado informou que o tiro atingiu a vítima de raspão e a vítima chegou a cambalear, indo em direção à ele. O homem contou que pensou que seria atacado pelo idoso e, nesse momento, pegou uma barra de ferro e golpeou a cabeça da vítima até que ela morresse. Depois, o acusado jogou o corpo em uma fossa para dejetos que ele tinha no quintal e cobriu com terra.

Para os policiais militares que atenderam a ocorrência, o morador afirmou que jogou a espingarda usada no crime dentro de uma lagoa da região. O acusado contou, ainda, que se entregou porque todas as vezes que abria a janela de casa e olhava para o lado de fora, se lembrava que ali tinha um corpo e ficava com peso na consciência.