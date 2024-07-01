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Homem invade prédio no Centro de Vitória após ser atingido por ovo

Para entrar, o homem quebrou o portão para invadir edifício que fica na Rua Sete; caso aconteceu na madrugada desse domingo (30)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 jul 2024 às 14:28

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 14:28

Um homem invadiu um prédio, no Centro de Vitória, após ser atingido por um ovo jogado por um morador do edifício. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele passava pela Rua Sete na madrugada de domingo (30) quando acabou acertado.
As imagens de segurança (veja acima), mostram o momento que ele chuta portão do prédio, quebra a porta do elevador e começa a chamar pelo morador.
Como não sabia quem havia jogado o ovo, ele foi nas portas dos apartamentos gritando. O homem ainda arrancou um extintor de incêndio do edifício.
Os moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que ficaram assustados e reclamaram da falta de policiamento na região, causando insegurança. 
O condomínio registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação no 1º Distrito Policial de Vitória que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado.
Em nota, a Polícia Militar informou que há policiamento ostensivo 24h na região, tendo inclusive, equipes destinadas para o reforço no período noturno/madrugada. No entanto, a PM lembra que o patrulhamento é dinâmico, por isso pede a colaboração da população, que, havendo suspeita ou ocorrência de crime em andamento, acione uma viatura imediatamente pelo Ciodes (190).

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