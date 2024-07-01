Homem invade prédio no Centro de Vitória após ser atingido por ovo

TV Gazeta, ele passava pela Rua Sete na madrugada de domingo (30) quando acabou acertado. Um homem invadiu um prédio, no Centro de Vitória , após ser atingido por um ovo jogado por um morador do edifício. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, ele passava pela Rua Sete na madrugada de domingo (30) quando acabou acertado.

As imagens de segurança (veja acima), mostram o momento que ele chuta portão do prédio, quebra a porta do elevador e começa a chamar pelo morador.

Como não sabia quem havia jogado o ovo, ele foi nas portas dos apartamentos gritando. O homem ainda arrancou um extintor de incêndio do edifício.

Os moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que ficaram assustados e reclamaram da falta de policiamento na região, causando insegurança.

O condomínio registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação no 1º Distrito Policial de Vitória que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado.