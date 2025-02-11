Homem invade banco, desarma segurança e acaba se baleando em Vila Velha

Um homem disparou contra ele próprio após invadir uma agência bancária em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (10). De acordo com informações passadas pelo Banco do Brasil e pela Polícia Militar, o indivíduo lutou com os seguranças, tentou puxar a arma de um vigilante, e acabou atingido por um tiro acidental disparado por ele mesmo. O nome do suspeito não foi divulgado, e não foi informado o local do corpo onde o disparo o atingiu.

Em vídeo registrado no momento do ocorrido, o indivíduo aparece indo em direção ao vigilante. De acordo com apuração da TV Gazeta, enquanto os seguranças tentavam conter o suspeito, funcionários e clientes que estavam na parte interna da agência se esconderam no segundo andar. Após o disparo, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado a um hospital.

O Banco do Brasil informou que a polícia foi acionada e a agência colabora com as autoridades competentes. A Polícia Civil informou apenas que o caso foi registrado como tentativa de suicídio.