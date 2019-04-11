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Noroeste do ES

Homem furta celular dentro da Câmara Municipal de Colatina

Autor do crime teria problemas mentais; irmã dele colaborou com a polícia

Publicado em 

10 abr 2019 às 21:25

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 21:25

Polícia Militar recupera celular furtado por homem de 49 anos na Câmara de Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Nesta segunda-feira (8), a Câmara de Colatina foi palco de um furto realizado no início da noite. Por volta das 19h15, um homem de 49 anos subtraiu o celular de uma jovem servidora, enquanto ela estava em um dos banheiros da Casa Legislativa.
Quando percebeu a ausência do aparelho, a vítima, que trabalha como assessora administrativa especial, procurou imagens nas câmeras de videomonitoramento e conseguiu identificar a pessoa que havia realizado o furto, mais especificamente em um dos gabinetes dos vereadores, localizado no primeiro andar da repartição pública.
Acionada, a
Polícia Militar
conseguiu descobrir o endereço residencial do suspeito e se dirigiu até o bairro São Marcos, onde conversou com a irmã dele na residência. Mais tarde, ela ligou para os policiais, disse que o irmão havia retornado com o celular furtado e informou os agentes que ele sofre com problemas mentais.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por furto na 15ª Delegacia Regional de Colatina, que pagou fiança e responderá o processo em liberdade.

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