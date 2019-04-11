Homem furta celular dentro da Câmara Municipal de Colatina

Nesta segunda-feira (8), a Câmara defoi palco de um furto realizado no início da noite. Por volta das 19h15, um homem de 49 anos subtraiu o celular de uma jovem servidora, enquanto ela estava em um dos banheiros da Casa Legislativa.

Quando percebeu a ausência do aparelho, a vítima, que trabalha como assessora administrativa especial, procurou imagens nas câmeras de videomonitoramento e conseguiu identificar a pessoa que havia realizado o furto, mais especificamente em um dos gabinetes dos vereadores, localizado no primeiro andar da repartição pública.

conseguiu descobrir o endereço residencial do suspeito e se dirigiu até o bairro São Marcos, onde conversou com a irmã dele na residência. Mais tarde, ela ligou para os policiais, disse que o irmão havia retornado com o celular furtado e informou os agentes que ele sofre com problemas mentais.