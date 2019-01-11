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Tentativa de homicídio

Homem foge após atropelar a própria esposa em São Mateus

Acusado usou o carro da família para tentar matar a mulher. Vítima ficou ferida e foi levada ao hospital

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 13:50

Publicado em 

11 jan 2019 às 13:50
Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
Uma mulher, que não teve a idade informada, foi atropelada pelo marido na noite desta quinta-feira (10), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, região Norte do Estado. O suspeito usou o carro da família para cometer o crime. Após a tentativa de homicídio, ele fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha acabado de chegar em casa, após voltar do balneário de Guriri, quando foi atropelada pelo marido. Segundo vizinhos, o acusado chegou a invadir a contramão com o veículo, um Volkswagen UP, de cor vermelha, para atingir a mulher.
> Tio é preso acusado de estuprar sobrinha de 10 anos em Guriri
Ainda segundo a PM, a vítima ficou com várias escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Após o atropelamento, o suspeito fugiu do local. Os militares realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.
Contra o acusado há diversas ocorrências da Lei Maria da Penha. Vizinhos contaram para a reportagem que o suspeito já tentou matar a mulher em outras ocasiões. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não respondeu se o acusado foi encontrado.
Homem foge após atropelar a própria esposa em São Mateus
 

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