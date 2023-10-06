Homem fica ferido após ser golpeado com foice em Vila Velha

Um homem de 36 anos foi atingido com golpes de foice na noite de quinta-feira (5), em um estacionamento próximo ao Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima não soube informar quem foi o autor e a motivação do crime.

O homem sofreu um corte profundo na perna, além de ferimentos na mão e na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Em posse de informações que possam ajudar na investigação, a população pode ligar no Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita em qualquer município do Estado, e pode ser feita de forma anônima.