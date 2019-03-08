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Tráfico

Homem é preso transportando maconha em moto-táxi em Linhares

Ele usava o serviço para transportar a droga

Publicado em 08 de Março de 2019 às 12:45

Publicado em 

08 mar 2019 às 12:45
624 gramas de maconha apreendidas em abordagem policial em Linhares Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Estado. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (7), por volta das 20h19, no bairro Aviso. Segundo a polícia, o suspeito utilizava o serviço de moto-táxi para transportar os entorpecentes.
Denúncias ajudaram no trabalho da polícia, que ao abordar dois homens em uma moto na Rua Acre, suspeitaram da atitude do suspeito. O piloto estava com o colete de moto-táxi, serviço este, que segundo denúncias, estava sendo usado para o tráfico de drogas.
Durante a abordagem os indivíduos foram identificados. Com o piloto nada de ilícito foi encontrado. Já com o carona da moto, de 35 anos, foi encontrada uma sacola com forte odor da droga. Ele entrou em contradição não sabendo explicar o motivo de estar com a sacola vazia.
Questionado, o moto-taxista informou que pegou o suspeito na casa dele no bairro Planalto e levou até o bairro São José, também em Linhares. Minutos depois, o piloto foi acionado novamente pelo suspeito para buscá-lo no mesmo endereço.
A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e realizou buscas na residência. No interior da casa foram encontradas diversas porções de maconha, que somadas chegam a 624 gramas, além de R$ 374,00 em espécie. O suspeito assumiu ser dono da droga. Ele foi preso e levado para o Departamento de Polícia Judiciária de Linhares. O moto-taxista foi qualificado nesta ocorrência como testemunha, sendo ouvido e liberado.
Homem é preso transportando maconha em moto-táxi em Linhares
 

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