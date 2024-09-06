Homem é preso transportando drogas de MG para a Serra, no ES

O motorista de um Toyota Etios foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (6) com 20,6 quilos de pasta base de cocaína escondidos no carro. Ele contou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga de Contagem, em Minas Gerais, para a Serra, Região Metropolitana de Vitória.

A equipe da PRF realizava uma fiscalização com foco no combate à criminalidade na BR 101, no trevo de Safra, quando o automóvel cruzou a rodovia no sentido Marataízes fazendo manobras bruscas. Os agentes acompanharam o veículo até o km 30 da ES 490, quando o motorista parou.

Imagens do veículo abordado e da droga apreendida Crédito: PRF

Durante a abordagem, ele contou que o veículo era de um amigo e que pegou emprestado para fazer uma viagem para a região de Vitória. Na vistoria foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína, escondidas em um buraco especialmente preparado para o transporte do entorpecente.