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Ação da PRF

Homem é preso transportando drogas de MG para a Serra, no ES

Motorista foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, em Itapemirim, Sul capixaba
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2024 às 13:04

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 13:04

O motorista de um Toyota Etios foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (6) com 20,6 quilos de pasta base de cocaína escondidos no carro. Ele contou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga de Contagem, em Minas Gerais, para a Serra, Região Metropolitana de Vitória.
A equipe da PRF realizava uma fiscalização com foco no combate à criminalidade na BR 101, no trevo de Safra, quando o automóvel cruzou a rodovia no sentido Marataízes fazendo manobras bruscas. Os agentes acompanharam o veículo até o km 30 da ES 490, quando o motorista parou.
Motorista é preso em Itapemirim levando cocaína para a Serra
Imagens do veículo abordado e da droga apreendida Crédito: PRF
Durante a abordagem, ele contou que o veículo era de um amigo e que pegou emprestado para fazer uma viagem para a região de Vitória. Na vistoria foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína, escondidas em um buraco especialmente preparado para o transporte do entorpecente.
Ao ser indagado sobre a propriedade do material, ele contou que pegou o veículo com a droga na região de Contagem, cidade mineira, e entregaria na Serra, recebendo um valor de R$ 2 mil pelo serviço de transporte. Ele foi levado com a droga para a Delegacia de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado, apenas que tem 36 anos.

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