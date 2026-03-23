Crime

Homem é preso suspeito de tentar matar cunhada com arpão em Marataízes

Suspeito também agrediu policiais durante a ocorrência e foi autuado por tentativa de feminicídio; caso ocorreu na tarde de domingo (22)

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:25

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de domingo (22), na localidade de Alto Boa Vista, no município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de tentar matar a cunhada com um arpão marítimo, equipamento utilizado por mergulhadores para pesca. Segundo a Polícia Militar (PM), durante a ocorrência, ele também agrediu policiais.



A vítima relatou que o suspeito tentou atirar contra ela com o arpão. Segundo o depoimento, ela conseguiu fugir para a casa do sogro, onde pediu socorro e acionou a polícia. Ainda de acordo com a PM, o homem se apresentou agressivo durante a abordagem, desacatando e ameaçando os militares.

O arpão utilizado no crime foi apreendido, e o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, lesão corporal e resistência. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.

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