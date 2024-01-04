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Sul do ES

Homem é preso suspeito de tentar estuprar adolescente de 15 anos em Cachoeiro

Crime aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado; a prisão ocorreu nesta quarta-feira (3)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2024 às 17:24

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 17:24

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 28 anos, suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 15 anos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso na tarde de quarta-feira (03), no bairro Recanto. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado. O detido não teve o nome informado.
A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia foi até o endereço do suspeito e o encontrou em casa. A equipe realizou buscas, mas nada de ilícito foi encontrado. O homem foi informado sobre o mandado de prisão e não ofereceu resistência.
No dia do crime, a vítima sofreu uma tentativa de estupro, na zona rural do município. Ela relatou que estava saindo da casa de uma amiga quando um homem desconhecido passou de carro e apontou uma arma de fogo, obrigando-a a entrar no carro.
Dentro do veículo, ele tentou agarrá-la mediante ameaças. A vítima ficou assustada, disse que o pai estava esperando por ela e, quando o suspeito se afastou, ela conseguiu sair correndo.
“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos as investigações e identificamos o suspeito. Solicitamos à Justiça os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na residência dele, já que havia a suspeita de que ele tinha uma arma de fogo”, explicou a titular da DPCAI, delegada Edilma Oliveira.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, foi conduzido para o sistema prisional. 

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