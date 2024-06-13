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Sinais de violência

Homem é preso suspeito de matar a ex-esposa e abandonar o corpo em Cariacica

O corpo da vítima, que não teve identidade divulgada, foi encontrada dia 14 de maio com sinais de violência e marcas feitas com objetos cortantes, segundo a Polícia Militar
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 jun 2024 às 21:28

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 21:28

Mulher foi encontrada morta enrolada em colchão em Cariacica
A mulher foi encontrada morta enrolada em colchão em um terreno de Cariacica Crédito: Fabrício Christ
Um homem, de 37 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (12) suspeito de matar a ex-esposa e deixar o corpo em um terreno localizado no bairro Alto Lage, em Cariacica. A prisão aconteceu após a equipe da Guarda Municipal de Cariacica o identificar enquanto passava pelas ruas do bairro Rio Marinho, segundo apuração da TV Gazeta. A identidade dele não foi divulgada.
Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, o corpo da vítima apresentava ferimentos causados por objeto perfuro-cortante e contra o homem havia um mandado de prisão. 
Na quarta-feira, a equipe da DHPM realizou diligências com o objetivo de cumprir o mandado, mas o suspeito não foi localizado inicialmente. Após o compartilhamento das informações com a Guarda Municipal de Cariacica, ele foi encontrado e detido. 
O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pela Vara Criminal de Cariacica. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado no dia 14 de maio enrolado em um colchão e no meio de uma vegetação com sinais de violência, além de marcas feitas com algum objeto cortante pelo corpo dela, segundo a Polícia Militar. 

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Cariacica Feminicídio homicídio Prefeitura de Cariacica
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