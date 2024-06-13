Homem é preso suspeito de matar a ex-esposa e abandonar o corpo em Cariacica

A mulher foi encontrada morta enrolada em colchão em um terreno de Cariacica Crédito: Fabrício Christ

TV Gazeta. A identidade dele não foi divulgada. Um homem, de 37 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (12) suspeito de matar a ex-esposa e deixar o corpo em um terreno localizado no bairro Alto Lage, em Cariacica. A prisão aconteceu após a equipe da Guarda Municipal de Cariacica o identificar enquanto passava pelas ruas do bairro Rio Marinho, segundo apuração da. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, o corpo da vítima apresentava ferimentos causados por objeto perfuro-cortante e contra o homem havia um mandado de prisão.

Na quarta-feira, a equipe da DHPM realizou diligências com o objetivo de cumprir o mandado, mas o suspeito não foi localizado inicialmente. Após o compartilhamento das informações com a Guarda Municipal de Cariacica, ele foi encontrado e detido.

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pela Vara Criminal de Cariacica. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).