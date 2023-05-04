Um homem de 31 anos foi preso, nesta quinta-feira (4), suspeito de participar de uma quadrilha que "tocava o terror" em Fundão : o grupo invadia propriedades rurais, roubava veículos, realizava furtos, receptação e roubos com restrição da liberdade da vítima, ou seja, mantendo-as reféns sob ameaça.

A ação foi a segunda fase da operação "Limpidus", na zona rural de Fundão, com o objetivo de investigar diversos crimes contra o patrimônio praticados no município.

Para capturar o alvo, os policiais civis fizeram campana e abordaram o carro do suspeito assim que ele entrou na BR 101 . O nome do criminoso não foi divulgado.

O grupo é investigado por pelo menos 15 crimes contra o patrimônio em Fundão, desde fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso suspeito de invadir fazendas, roubar e fazer reféns em Fundão

Segundo as investigações, a quadrilha utilizava armas de fogo nas empreitadas criminosas e costumava amarrar as vítimas, restringindo sua liberdade para subtrair seus pertences, tais como dinheiro, telefones e veículos.