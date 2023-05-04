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"Tocava o terror"

Homem é preso suspeito de invadir fazendas, roubar e fazer reféns em Fundão

Ele fazia parte de uma quadrilha investigada por cometer pelo menos 15 crimes, desde fevereiro, no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 18:11

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 18:11

Um homem de 31 anos foi preso, nesta quinta-feira (4), suspeito de participar de uma quadrilha que "tocava o terror" em Fundão: o grupo invadia propriedades rurais, roubava veículos, realizava furtos, receptação e roubos com restrição da liberdade da vítima, ou seja, mantendo-as reféns sob ameaça.
A ação foi a segunda fase da operação "Limpidus", na zona rural de Fundão, com o objetivo de investigar diversos crimes contra o patrimônio praticados no município.
Para capturar o alvo, os policiais civis fizeram campana e abordaram o carro do suspeito assim que ele entrou na BR 101. O nome do criminoso não foi divulgado.
O grupo é investigado por pelo menos 15 crimes contra o patrimônio em Fundão, desde fevereiro.
Homem é preso suspeito de invadir fazendas, roubar e fazer reféns em Fundão
Segundo as investigações, a quadrilha utilizava armas de fogo nas empreitadas criminosas e costumava amarrar as vítimas, restringindo sua liberdade para subtrair seus pertences, tais como dinheiro, telefones e veículos.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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