Homem é preso suspeito de estuprar prima de apenas 2 anos em Vila Velha

Ainda conforme relato dos pais aos militares, eles questionaram o que tinha acontecido. Primeiro, o primo disse que a criança tinha caído sozinha. Depois, falou que ela tinha se cortado com um barbante. A avó também afirmou que a menina tinha caído e se machucado.

Os pais levaram a criança para uma unidade de saúde. Lá, os médicos constataram a possibilidade de violência sexual. O caso foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. Os policiais militares foram até o trabalho do primo e o conduziram à delegacia. A avó não respondeu às tentativas de contato dos familiares.