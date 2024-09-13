Homem é preso suspeito de estuprar prima de apenas 2 anos em Vila Velha

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar a própria prima, de apenas dois anos, em um bairro de Vila Velha, na última quinta-feira (12). O caso foi descoberto após os pais da menina constatarem um sangramento na região íntima dela, enquanto a criança estava com o primo. No hospital, o médico constatou a possibilidade de violência sexual.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os pais contaram que moram no segundo andar da casa. Na quinta-feira, a filha deles estava no primeiro andar, com a avó e o primo. De repente, eles começaram a ouvir gritos e choros da criança, então imediatamente foram para o térreo da residência. Chegando lá, viram que a garotinha estava no quarto com o suspeito, com sangramento na região íntima.
Ainda conforme relato dos pais aos militares, eles questionaram o que tinha acontecido. Primeiro, o primo disse que a criança tinha caído sozinha. Depois, falou que ela tinha se cortado com um barbante. A avó também afirmou que a menina tinha caído e se machucado.
Os pais levaram a criança para uma unidade de saúde. Lá, os médicos constataram a possibilidade de violência sexual. O caso foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. Os policiais militares foram até o trabalho do primo e o conduziram à delegacia. A avó não respondeu às tentativas de contato dos familiares.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável com aumento de pena, pois o autor possuía uma relação de autoridade sobre a vítima, conforme previsto para parentes. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).