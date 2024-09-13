Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é preso suspeito de estuprar prima de apenas 2 anos em Vila Velha

Pais suspeitaram da violência após criança chorar e apresentar sangramento nas partes íntimas, na última quinta-feira (12)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 set 2024 às 10:16

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 10:16

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar a própria prima, de apenas dois anos, em um bairro de Vila Velha, na última quinta-feira (12). O caso foi descoberto após os pais da menina constatarem um sangramento na região íntima dela, enquanto a criança estava com o primo. No hospital, o médico constatou a possibilidade de violência sexual.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os pais contaram que moram no segundo andar da casa. Na quinta-feira, a filha deles estava no primeiro andar, com a avó e o primo. De repente, eles começaram a ouvir gritos e choros da criança, então imediatamente foram para o térreo da residência. Chegando lá, viram que a garotinha estava no quarto com o suspeito, com sangramento na região íntima. 
Ainda conforme relato dos pais aos militares, eles questionaram o que tinha acontecido. Primeiro, o primo disse que a criança tinha caído sozinha. Depois, falou que ela tinha se cortado com um barbante. A avó também afirmou que a menina tinha caído e se machucado. 
Os pais levaram a criança para uma unidade de saúde. Lá, os médicos constataram a possibilidade de violência sexual. O caso foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. Os policiais militares foram até o trabalho do primo e o conduziram à delegacia. A avó não respondeu às tentativas de contato dos familiares.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável com aumento de pena, pois o autor possuía uma relação de autoridade sobre a vítima, conforme previsto para parentes. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Violência Contra a Mulher Polícia Militar mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados