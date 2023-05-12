Homem é preso por maus-tratos após abusar de cadela em Piúma

Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, após praticar ato sexual com uma cadela. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita por uma mulher que se apresentou como tutora do animal.
No local, uma equipe da PM ouviu a mulher, que relatou que o homem teria se masturbado em via pública, enquanto tocava os órgãos genitais do animal e chegou a abusar sexualmente da cadela.
Os policiais militares fizeram buscas na região e localizaram o suspeito. De acordo com a PM, ele foi encaminhado para Delegacia de Piúma.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado, em flagrante, por maus-tratos contra animais e ato obsceno, e encaminhado ao sistema prisional.