Crime de zoofilia

Homem é preso por maus-tratos após abusar de cadela em Piúma

Segundo a Polícia Militar, denúncia foi feita por uma mulher que se apresentou como tutora do animal; o suspeito foi levado para a delegacia do município
Matheus Passos dos Santos

12 mai 2023 às 12:07

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, após praticar ato sexual com uma cadela. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita por uma mulher que se apresentou como tutora do animal. 
No local, uma equipe da PM ouviu a mulher, que relatou que o homem teria se masturbado em via pública, enquanto tocava os órgãos genitais do animal e chegou a abusar sexualmente da cadela.
Os policiais militares fizeram buscas na região e localizaram o suspeito. De acordo com a PM, ele foi encaminhado para Delegacia de Piúma. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado, em flagrante, por maus-tratos contra animais e ato obsceno, e encaminhado ao sistema prisional.

Tópicos Relacionados

Piúma Prisão Animais Maus tratos Polícia Militar
Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

