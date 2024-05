Operação Biscaia

Homem é preso por ligação com facção criminosa em Viana

Investigações do MP obtiveram provas de que criminosos dão ordens de dentro de presídios do Estado, por meio de mensagens repassadas por familiares

MPES e polícia deflagraram operação contra o PCV em VianaMPES e polícia deflagraram operação contra o PCV em Viana. (MPES/DivulgaçãoMPES/Divulgação)

Um homem foi preso neste domingo (12) em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, por envolvimento com a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), considerado pela polícia o maior grupo criminoso atuante no Espírito Santo. A prisão é resultado da fase ostensiva da Operação Biscaia, que apura a atuação de traficantes da facção no município e nos arredores.

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ação deste domingo teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Viana, em cumprimento de decisão judicial da 3ª Vara Criminal de Viana.

As investigações do MP obtiveram provas de que líderes criminosos presos dão ordens de dentro das unidades prisionais do Estado, por meio de mensagens repassadas por familiares. As determinações são repassadas e cumpridas pelos integrantes em liberdade da organização criminosa, cada qual com sua função.

Não foi informada a identidade do investigado preso neste domingo nem qual era exatamente a sua atuação dentro do PCV.

A operação contou com a participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da 11ª Companhia Independente de Viana e de policiais penais da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

A Gazeta demandou detalhes sobre a prisão às polícia Militar e Civil, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Primeiro Comando

Apesar de ter a sede no Bairro da Penha e Bonfim, em Vitória, o PCV se expandiu por todo o Espírito Santo. Em um relatório da Polícia Civil a que A Gazeta teve acesso no ano passado, a informação era de que a organização dominava 53 localidades do Norte ao Sul capixaba, até o fim de 2021.

Em março deste ano, a polícia prendeu um dos líderes da facção, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, de 31 anos, que chefiava o tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital e respondia diretamente à cúpula do PCV, que está na prisão.

