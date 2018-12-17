Direção perigosa

Homem é preso por dirigir bêbado e armado em Linhares

Segundo a PRF, o carro do acusado seguia em zigue-zague pela BR 101 e invadiu a contramão diversas vezes. No veículo, foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições e o teste do bafômetro indicou que o motorista estava embriagado

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Homem preso pela PRF por dirigir embriagado e armado em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite deste domingo (16), por dirigir bêbado e em zigue-zague na Rodovia BR 101, em Linhares, região Norte do Estado. O veículo, Prisma, de cor cinza, que o suspeito conduzia, foi abordado no quilômetro 159 porque invadiu a contramão diversas vezes. No veículo foi encontrada uma arma carregada.
De acordo com a PRF, o acusado chamou a atenção por dirigir em zigue-zague. Ele foi abordado e foi feito o teste do bafômetro. O resultado foi 1,07 mh/L, o que indica que ele estava embriagado. Durante a vistoria no carro foi encontrado um revólver calibre 32 municiado com seus cartuchos intactos.
Ainda segundo a PRF, o condutor recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido, João Pereira Vieira, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por porte ilegal de arma. Ele foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares.
 

