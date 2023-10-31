Homem é preso por agredir namorada adolescente após ela postar foto

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 33 anos foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha por agredir a namorada, uma adolescente de 15 anos, nesta segunda-feira (31), em Nova Rosa da Penha, Cariacica, na Grande Vitória. O motivo da agressão, segundo o relato da vítima à Polícia Militar, foi uma foto que ela postou em sua rede social e que desagradou o companheiro.

Acompanhada da mãe, a adolescente foi até a sede da 16ª Companhia Independente da região no final da tarde desta segunda-feira e denunciou o namorado.

Aos policiais, a menor contou que postou uma foto no domingo (29), o namorado ficou com ciúmes e foi até a sua casa, onde eles começaram a discutir e as agressões começaram.

"Durante o desentendimento, o homem teria chutado o rosto da menor, desferido vários socos no corpo dela e tentado enforcá-la", informou a PM.

O homem foi preso na frente da casa dele, encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, e depois levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça, Ramon já esteve preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo entre os anos de 2010 e 2018.

Até a publicação desta reportagem, o não tínhamos obtido contato do preso ou de sua defesa.