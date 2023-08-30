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Comprovante falso

Homem é preso no ES ao aplicar “golpe do pix” em três lojas no mesmo dia

Suspeito foi preso na tarde desta quarta-feira (30), na rodoviária de Venda Nova do Imigrante, antes de sair da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 18:54

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 18:54

Homem é preso após aplicar “Golpe do PIX” em três lojas no ES
Homem foi encontrado pela Polícia Civil na Rodoviária de Venda Nova do Imigrante. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta quarta-feira (30), após dar um prejuízo de mais de R$ 2 mil a comerciantes de Venda Nova do Imigrante aplicando “o golpe do pix”. O indivíduo emitia comprovantes falsos e, só nesta quarta, lesou três comércios do município.
O golpe era aplicado com a ajuda de um aplicativo que emitia comprovantes falsos. O indivíduo efetuava a compra normalmente na loja, solicitava o pagamento via pix, emitia um falso extrato por meio do aplicativo, e enviava ao logista como se tivesse realmente feito a transferência, que nunca ocorria. 
De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, na presente data, o suspeito comprou um celular de R$ 1.300,00, duas máquinas de cortar o cabelo no valor de R$ 350,00, uma mochila, uma garrafa térmica e uma bolsa por R$ 246,79.
A prisão foi feita pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, na rodoviária do município. O homem foi encontrado logo após os aplicar os golpes, e iria embarcar em um ônibus para Conceição do Castelo, onde mora.
O delegado informou que foram recuperadas todas as mercadorias adquiridas durante os golpes, e o homem foi autuado por dois estelionatos acumulados, além de ser investigado em ao menos outros quatro procedimentos de estelionato na região.
O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) para ficar à disposição da Justiça.

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Polícia Civil Venda Nova do Imigrante Golpe PIX
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