Um homem foi preso pela Polícia Federal em Pedra Azul, Domingos Martins, região Serrana do Estado, suspeito de atuar com o tráfico de drogas através de cartas enviadas pelos Correios. Uma mulher está foragida.
A prisão é resultado da Operação Postagem, realizada na manhã desta segunda-feira (23), que cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. De acordo com a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas no segundo semestre de 2018.
À época, foram identificados mais de 20 envelopes contendo cartelas de LSD, totalizando cerca de três mil micropontos da droga. As encomendas foram postadas na agência dos Correios de Venda Nova do Imigrante. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico.
Homem é preso em Pedra Azul suspeito de vender LSD pelos Correios