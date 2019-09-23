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Operação Postagem

Homem é preso em Pedra Azul suspeito de vender LSD pelos Correios

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 20 envelopes com cartelas de LSD
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

23 set 2019 às 08:57

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 08:57

Investigação é realizada pela Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso pela Polícia Federal em Pedra Azul, Domingos Martins, região Serrana do Estado, suspeito de atuar com o tráfico de drogas através de cartas enviadas pelos Correios. Uma mulher está foragida.
> Operação da Polícia Federal combate tráfico de drogas no ES
A prisão é resultado da Operação Postagem, realizada na manhã desta segunda-feira (23), que cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. De acordo com a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas no segundo semestre de 2018.
À época, foram identificados mais de 20 envelopes contendo cartelas de LSD, totalizando cerca de três mil micropontos da droga. As encomendas foram postadas na agência dos Correios de Venda Nova do Imigrante. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico.
Homem é preso em Pedra Azul suspeito de vender LSD pelos Correios
 

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