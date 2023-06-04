Homem é preso e confessa ter matado colega em canavial de Linhares

Rodrigo Alves dos Santos foi preso em flagrante após confessar o crime. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste domingo (4), um homem que confessou ter assassinado um colega de trabalho em um canavial, na zona rural de Linhares, durante a madrugada do mesmo dia. Rodrigo Alves dos Santos, 24 anos, disse ter matado o colega após um desentendimento, por enforcamento e asfixia.

À polícia, Rodrigo contou que saiu à noite com o colega de trabalho, identificado como José Roberto Sebastião dos Santos, de 38 anos, para um forró. Lá, eles se desentenderam e acabaram brigando. Durante o retorno para o alojamento, entraram novamente em luta corporal, quando Rodrigo assassinou a vítima.

Prisão foi na manhã deste domingo (4). Crédito: Divulgação/Polícia CIvil

Rodrigo foi localizado no alojamento da empresa, após policiais seguirem pistas deixadas por ele. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o preso é de Alagoas e estava há cerca de seis dias em Linhares para trabalhar no corte da cana.