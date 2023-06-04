Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enforcamento

Homem é preso e confessa ter matado colega em canavial de Linhares

Assassinato aconteceu na madrugada deste domingo (4), na zona rural da cidade, após um desentendimento entre o suspeito e a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2023 às 13:41

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 13:41

Preso Canavial
Rodrigo Alves dos Santos foi preso em flagrante após confessar o crime. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, na manhã deste domingo (4), um homem que confessou ter assassinado um colega de trabalho em um canavial, na zona rural de Linhares, durante a madrugada do mesmo dia. Rodrigo Alves dos Santos, 24 anos, disse ter matado o colega após um desentendimento, por enforcamento e asfixia.
À polícia, Rodrigo contou que saiu à noite com o colega de trabalho, identificado como José Roberto Sebastião dos Santos, de 38 anos, para um forró. Lá, eles se desentenderam e acabaram brigando. Durante o retorno para o alojamento, entraram novamente em luta corporal, quando Rodrigo assassinou a vítima.
Prisão foi na manhã deste domingo (4).
Prisão foi na manhã deste domingo (4). Crédito: Divulgação/Polícia CIvil
Rodrigo foi localizado no alojamento da empresa, após policiais seguirem pistas deixadas por ele. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o preso é de Alagoas e estava há cerca de seis dias em Linhares para trabalhar no corte da cana.
O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Em seguida, ele foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde vai passar por audiência de custódia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Prisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Editais e Avisos - 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados