Homem é preso durante patrulhamento da PM em Vitória

Um jovem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (5) no Beco do Estrela, no Bairro São Benedito, Vitória, por policiais da Força Tática da Polícia Militar. Os militares informaram que realizavam o patrulhamento diário na região quando avistaram o suspeito.
Durante o patrulhamento, os policiais encontraram 4 bases para carregar rádios, 7 baterias de rádio, 4 radiocomunicadores, 1 fone de rádio, 2 balanças de precisão, 1 celular, 2 cordões, 6 caixas de fogo, 5 pinos de cocaína, 4 pedras de crack e uma bucha de maconha.
O detido foi encaminhado para 1ª Delegacia Regional Vitória.