Tentou fugir

Homem é preso com submetralhadora em Vila Velha

De acordo com a polícia, Carlos confessou que estava em posse da arma. Com ele, também havia R$ 428, além de carteira e relógio da marca Adidas

Publicado em 

17 mar 2019 às 12:21

Publicado em 17 de Março de 2019 às 12:21

Arma, dinheiro e relógio apreendidos com Carlos Roberto das Neves Junior, 28, na madrugada deste domingo (17) Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Carlos Roberto das Neves Junior, 28, foi preso na madrugada deste domingo (18) no bairro Alvorada, Vila Velha, por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, foi apreendida uma submetralhadora calibre .380 e 15 munições, além de R$ 428 em espécie.
Durante uma patrulha pela Avenida Saturno até a Rua Cleto Corrêa Neto, policiais perceberam a fuga de Carlos, após avistar a viatura. O homem fugiu até um terreno, onde foi encontrado um chinelo abandonado e a submetralhadora com carregador.
Os policiais seguiram a busca e encontraram o indivíduo, que estava com o outro pé de chinelo encontrado junto da arma. De acordo com a polícia, Carlos confessou que estava em posse da arma. Com ele, também havia R$ 428.
O homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha com pequenas escoriações causadas pela tentativa de fuga.
 

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

