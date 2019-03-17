Homem é preso com submetralhadora em Vila Velha

Carlos Roberto das Neves Junior, 28, foi preso na madrugada deste domingo (18) no bairro Alvorada, Vila Velha, por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, foi apreendida uma submetralhadora calibre .380 e 15 munições, além de R$ 428 em espécie.
Durante uma patrulha pela Avenida Saturno até a Rua Cleto Corrêa Neto, policiais perceberam a fuga de Carlos, após avistar a viatura. O homem fugiu até um terreno, onde foi encontrado um chinelo abandonado e a submetralhadora com carregador.
Os policiais seguiram a busca e encontraram o indivíduo, que estava com o outro pé de chinelo encontrado junto da arma. De acordo com a polícia, Carlos confessou que estava em posse da arma. Com ele, também havia R$ 428.
O homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha com pequenas escoriações causadas pela tentativa de fuga.