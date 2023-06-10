Homem é preso com carro roubado e adulterado na BR 101 no Sul do ES

Inspetor da PRF durante fiscalização que identificou carro roubado Crédito: PRF-ES

Um homem de 46 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR 101, na manhã deste sábado (10). Ele estava conduzindo um veículo que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro em outubro de 2022.

A ação de combate à criminalidade estava acontecendo no km 414 da rodovia, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, onde a PRF abordou o motorista.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o condutor informou que tinha comprado o carro havia cinco meses, pela internet por R$ 60 mil, quantia paga em espécie para uma pessoa chamada Rodrigo. O suspeito não soube informar mais detalhes sobre a procedência do automóvel. O veículo, do modelo Jeep Compass, está atualmente sendo comercializado por mais de R$ 180 mil na versão 2023.

Dando sequência à fiscalização, a PRF identificou que o QRCode da placa traseira não apresentou a leitura. A partir disso, constataram sinais de adulteração na numeração do chassi, motor, vidros e plaquetas.

Por meio de outros sinais de identificação, os policiais identificaram que o veículo era um carro que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 2022, sobre o qual constava um boletim de “Roubo/Furto” em aberto.

O motorista foi conduzido junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as medidas cabíveis. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre a autuação do suspeito.