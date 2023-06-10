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“Comprou pela internet”

Homem é preso com carro roubado e adulterado na BR 101 no Sul do ES

Suspeito de 46 anos foi preso durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal dirigindo um Jeep Compass, roubado no Rio de Janeiro em 2022

Publicado em 

10 jun 2023 às 19:39

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 19:39

Morador de Cachoeiro é preso na BR 101 com carro roubado
Inspetor da PRF durante fiscalização que identificou carro roubado Crédito: PRF-ES
Um homem de 46 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR 101, na manhã deste sábado (10). Ele estava conduzindo um veículo que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro em outubro de 2022.
A ação de combate à criminalidade estava acontecendo no km 414 da rodovia, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, onde a PRF abordou o motorista.
Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o condutor informou que tinha comprado o carro havia cinco meses, pela internet por R$ 60 mil, quantia paga em espécie para uma pessoa chamada Rodrigo. O suspeito não soube informar mais detalhes sobre a procedência do automóvel. O veículo, do modelo Jeep Compass, está atualmente sendo comercializado por mais de R$ 180 mil na versão 2023.
Dando sequência à fiscalização, a PRF identificou que o QRCode da placa traseira não apresentou a leitura. A partir disso, constataram sinais de adulteração na numeração do chassi, motor, vidros e plaquetas.
Por meio de outros sinais de identificação, os policiais identificaram que o veículo era um carro que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 2022, sobre o qual constava um boletim de “Roubo/Furto” em aberto.
O motorista foi conduzido junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as medidas cabíveis. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre a autuação do suspeito.
Em nota enviada neste domingo (11), a Polícia Civil informou que o suspeito de 44 anos foi autuado em flagrante por adulteração de veículo e encaminhado ao sistema prisional.

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Cachoeiro de Itapemirim Itapemirim PRF ES Sul Polícia Rodoviária Federal
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