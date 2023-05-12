Homem é preso, colocado em viatura e tem morte confirmada em hospital na Serra Crédito: Reprodução

Um homem de 41 anos, identificado como Dione Castilho Peroba, foi preso no Parque das Gaivotas, na Serra , na noite dessa quinta-feira (11), colocado em uma viatura da Polícia Militar e teve a morte confirmada em um hospital da cidade após a ocorrência.

Uma equipe de policiais militares foi acionada para ir até o bairro apurar um pedido de socorro. Populares informaram que o indivíduo estava dentro de casa em “aparente surto psiquiátrico”, conforme narra o boletim de ocorrência.

Em nota, a PM informou que a equipe de policiais acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o homem começou a gritar pedindo socorro, mas depois ficou em silêncio. Os militares então entraram na residência onde ele estava para verificar o que ocorria, e constataram forte odor etílico no indivíduo, que declarou não estar se sentindo bem.

A guarnição fez um novo contato com o Samu e foi informada que a ambulância estava a caminho. Consta na ocorrência que, enquanto um dos militares fazia uma checagem no celular, Dione questionou: “Vocês estão pesquisando algo a meu respeito, o que vocês estão olhando?".

Mandado de prisão

Diante da preocupação do homem, a guarnição resolveu fazer uma consulta junto ao Sistema Integrado de Inteligência da Segurança (Sispes). No boletim de ocorrência consta que os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto, posteriormente confirmado pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Segundo o boletim, o Ciodes determinou a condução do indivíduo à 3ª Delegacia Regional da Serra. Ao perceber que seria conduzido, Dione ofereceu resistência física à ação policial para não ser algemado, e a guarnição teve dificuldade para imobilizá-lo.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se Dione tinha passagem por presídio. Em nota, a pasta respondeu que ele tem registro de entrada no sistema prisional em agosto de 2016, artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça) e foi solto em setembro do mesmo ano por alvará de soltura expedido pela Justiça. Em consulta no banco de mandados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na manhã desta sexta-feira (12), não constava, em pesquisa pelo nome dele, mandado de prisão em aberto.

A reportagem de A Gazeta voltou a questionar a Polícia Militar para saber por qual crime Dione teria mandado de prisão em aberto, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Atendimento do Samu

Uma equipe do Samu chegou ao local e o motorista da ambulância ajudou os policiais a colocarem o detido no compartimento de segurança da viatura. Dione teria então começado a chamar os policiais de "filhos da p***” e “safados".

O boletim de ocorrência descreve que, “não constatando necessidade de atendimento médico”, o Samu deixou o local. A guarnição prosseguiu até a delegacia da Serra, sendo xingada pelo homem durante o trajeto. Ao chegar na unidade e abrir o compartimento de segurança da viatura, os policiais identificaram que o conduzido parecia estar desmaiado.

A guarnição então levou o homem para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Após meia-hora, a equipe médica chamou os policiais e informaram que Dioni havia morrido. Até o fechamento da ocorrência, o hospital não tinha informado a causa da morte dele.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a corporação afirmou que, na delegacia, ao abrir o cofre da viatura, os policiais perceberam que o homem estava desmaiado e “prosseguiram imediatamente com ele para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, onde foi socorrido e recebeu atendimento médico, vindo posteriormente a evoluir para o óbito.”

Polícia Civil investiga o caso