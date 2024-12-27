Homem é preso após esfaquear ex e sobrinha dela em São Mateus

Um homem de 52 anos foi preso após invadir a casa da ex-companheira e esfaquear a mulher e a sobrinha dela durante a noite de Natal (25), em São Mateus Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o suspeito queria reatar o relacionamento e, após as negativas, começou com a violência. As vítimas foram socorridas para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.

A sobrinha, de 26 anos, relatou aos militares na unidade médica que estava na casa da tia passando o Natal, quando o homem chegou. Ele tinha a intenção de se reconciliar com a mulher. Ela deixou claro que não queria mais. O agressor, então, começou a insistir e a sobrinha pediu para que ele fosse embora.

Em seguida, a jovem relatou que se abaixou para pegar uma fruta e o homem a golpeou nas costas com uma faca. A tia tomou a frente para impedi-lo de ferir novamente a sobrinha, mas acabou sendo atingida por uma facada no braço. Depois, vizinhos socorreram as mulheres.