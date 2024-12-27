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Durante o Natal

Homem é preso após esfaquear ex e sobrinha dela em São Mateus

Segundo as vítimas, homem insistiu, mesmo com a ex-companheira reafirmando que não queria reatar o relacionamento

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 14:12

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 dez 2024 às 14:12
Um homem de 52 anos foi preso após invadir a casa da ex-companheira e esfaquear a mulher e a sobrinha dela durante a noite de Natal (25), em São Mateus,  Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito queria reatar o relacionamento e, após as negativas, começou com a violência. As vítimas foram socorridas para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.
A sobrinha, de 26 anos, relatou aos militares na unidade médica que estava na casa da tia passando o Natal, quando o homem chegou. Ele tinha a intenção de se reconciliar com a mulher. Ela deixou claro que não queria mais. O agressor, então, começou a insistir e a sobrinha pediu para que ele fosse embora.
Em seguida, a jovem relatou que se abaixou para pegar uma fruta e o homem a golpeou nas costas com uma faca. A tia tomou a frente para impedi-lo de ferir novamente a sobrinha, mas acabou sendo atingida por uma facada no braço. Depois, vizinhos socorreram as mulheres.
A PM teve a informação que, enquanto as vítimas eram atendidas no hospital, o suspeito chegou para ser atendido após ter sofrido um disparo de arma na mão. Ele não deu detalhes sobre como ou onde teria sido baleado. Levado para a Delegacia Regional de São Mateus, foi preso em flagrante por duas tentativas de feminicídio. O nome dele não foi divulgado.

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