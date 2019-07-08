Homem é preso após ameaçar a ex com faca e pedaço de madeira em Guaçuí

foi acionada na tarde deste domingo (07) para atender a solicitação de uma mulher, de 25 anos, que estaria recebendo ameaças do ex-companheiro, em, no Caparaó Capixaba.

Segundo a mulher, o ex, de 25 anos, estava ameaçando ela na frente do filho de dois anos com uma faca e um pedaço de madeira que tinha um prego em uma das pontas. Além da ameaça, o ex-companheiro também estava descumprindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha.