A Polícia Militar foi acionada na tarde deste domingo (07) para atender a solicitação de uma mulher, de 25 anos, que estaria recebendo ameaças do ex-companheiro, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba.
Segundo a mulher, o ex, de 25 anos, estava ameaçando ela na frente do filho de dois anos com uma faca e um pedaço de madeira que tinha um prego em uma das pontas. Além da ameaça, o ex-companheiro também estava descumprindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha.
Com a chegada da Polícia, o acusado fugiu para um pasto próximo à residência e, quando foi encontrado, estava com o pedaço de madeira e a faca na cintura. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Alegre.
Homem é preso após ameaçar a ex com faca e pedaço de madeira em Guaçuí