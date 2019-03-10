Homem é preso ao furtar televisões em creche particular de Vila Velha

Valdinei do Carmo Barros, de 29 anos, foi preso furtando três TVs de led de uma creche particular de Vila Velha

Valdinei do Carmo Barros, de 29 anos, foi preso na manhã deste domingo (10), em Vila Velha, ao tentar furtar três televisões de led de uma creche particular da Avenida Leila Diniz, em Itaparica. O homem, que tem 12 passagens pela polícia, segundo a Guarda de Vila Velha, já estava com os aparelhos andando pela rua.