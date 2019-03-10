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Em creche particular

Homem é preso ao furtar televisões em creche particular de Vila Velha

Suspeito foi detido enquanto tentava carregar três televisões de led de uma creche particular de Vila Velha
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mar 2019 às 16:53

Publicado em 10 de Março de 2019 às 16:53

Valdinei do Carmo Barros, de 29 anos, foi preso furtando três TVs de led de uma creche particular de Vila Velha Crédito: GMVV/Divulgação
Valdinei do Carmo Barros, de 29 anos, foi preso na manhã deste domingo (10), em Vila Velha, ao tentar furtar três televisões de led de uma creche particular da Avenida Leila Diniz, em Itaparica. O homem, que tem 12 passagens pela polícia, segundo a Guarda de Vila Velha, já estava com os aparelhos andando pela rua.
Segundo a Guarda, os policiais foram acionados por populares que tentavam impedir Valdinei de carregar as televisões.
O homem ainda estava com uma faca, quando foi preso, que foi usada para ameaçar vizinhos da creche que foi furtada.
O suspeito foi abordado, detido e as televisões, recuperadas.

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