Homem é preso ao furtar casa espírita e diz que tem 'mente criminosa'

Preso por furto em Santa Cruz, Cariacica Crédito: Elis Carvalho

Afirmando ter mais de 12 passagens pela polícia, um homem de 45 anos foi detido após ser flagrado furtando uma casa espírita, em Vera Cruz, Cariacica, na manhã deste domingo (30). Carlos do Nascimento Oliveira confessou o crime e disse que os objetos e materiais eletrônicos levados, avaliados em cerca de R$ 3.600, seriam trocados por crack.

De acordo com a Polícia Militar, a PM recebeu uma denúncia de que um homem teria pulado o muro da casa espírita, que fica na rua Manuel José da Silva, por volta das 6 horas da manhã. Quando os policiais chegaram, flagraram Carlos pulando o muro para fugir. Ele carregava sacolas e uma mochila com roupas, objetos e materiais eletrônicos, como aparelho de som, DVD, caixa de som, data show, notebook e relógio.

Carlos confessou que havia acabado de furtar os materiais e foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Embora a Polícia Civil tenha encontrado apenas sete passagens de Carlos na delegacia, o próprio suspeito afirma que esse número é muito maior. Ele conta que já foi detido pelo menos 12 vezes e que está no mundo do crime há mais de 20 anos.

No sistema da Polícia Civil constam sete passagens de Carlos, cinco delas por furto também, além de uma passagem por roubo e outra por invadir uma propriedade privada na forma de estelionato e receptação.

MENTE CRIMINOSA

Na delegacia, Carlos afirmou que já tentou parar de praticar crimes várias vezes, mas contou que possui uma "mente criminosa" e que, por isso, não consegue deixar de furtar ou roubar.

"Pra cometer tantos furtos tem que trabalhar a mente, fazer apuração e ter a visão. Estou mais de 20 anos no crime. Minha mente é criminosa. Eu falo que se eu quiser parar, eu paro. Mas na verdade, eu não consigo. Ninguém me obriga a fazer isso. Eu que sou fraco mesmo. Sou viciado em crack e pra sustentar o meu vício e acostumei a roubar", confessou.

Carlos foi atuado por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Todos os objetos furtados foram devolvidos à casa espírita.

ENTREVISTA

Ainda na cela da delegacia, antes de ser transferido ao presídio, Carlos do Nascimento Oliveira contou que já tentou parar de furtar e roubar. Porém, segundo ele, a prática criminosa é um vício tão forte quanto o vício das drogas.

"ROUBAR É UM VÍCIO"

Quantas vezes já foi preso?

Pelo que em lembre, umas 12 vezes. São mais de 20 anos no crime. Tem que trabalhar a mente e ter a visão também. Minha mente é criminosa. Eu falo que se quiser parar, eu paro. Mas não consigo. Roubar é um vício igual a droga.

Por que faz isso?

Eu furto e roubo pra trocar por drogas. Sou viciado em crack há 15 anos. Comecei fumando maconha com 17, com 20 passei a usar cocaína e aos 30 eu já estava no crack. Foi aí que tudo desandou de vez.

Sempre escolhe instituições religiosas pra furtar?

Na verdade, escolho instituições governamentais ou particulares. Só roubo quem tem dinheiro. Não roubo trabalhador, pessoas em ponto de ônibus ou dentro dos coletivos. Porque entendo que são pessoas sofridas e pobres. Eu furto, por exemplo, escolas e creches particulares. Mas não pego merenda de criança não. Hoje eu vi a casa espírita, pulei o muro para ver o que tinha dentro e vi a oportunidade de invadir.

Você tem família?