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Crueldade em Montanha

Homem é preso acusado de agredir cão por vingança contra dono do animal no ES

Um vídeo flagrou o momento em que o homem acerta o animal com uma paulada na cabeça, no mercado municipal, no Centro da cidade, nesta segunda-feira (30)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:29

Um homem de 30 anos foi preso na noite desta segunda-feira (30) após agredir um cachorro com uma paulada na cabeça, no mercado municipal de Montanha, no Centro da cidade, na região Norte do Estado. Para a Polícia Militar, o homem confessou o crime e disse que cometeu o ato por vingança contra o dono do animal.
Inicialmente, a PM havia informado que o cão teria morrido após as agressões, no entanto nesta quinta-feira (2), a informação foi corrigida pela Polícia Civil, que informou, por meio da Delegacia de Polícia de Montanha, que o crime não foi de matar o animal, mas sim agredi-lo.
Um vídeo registrado por alguém que estava no local, flagrou o ato de crueldade. Nas imagens é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do cachorro com um pedaço de madeira na mão e o acerta com um golpe.
No dia do crime, ao receberem a denúncia, policiais militares fizeram buscas pelo homem. Ele foi localizado em um bar e, segundo a PM, disse que agrediu o cão pois acreditava que o animal pertencia a um indivíduo que havia o agredido há alguns dias.
Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante por maus tratos aos animais. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

O outro lado

A defesa do suspeito, representada pelo advogado Fábio Gomes Gabriel, procurou a reportagem de A Gazeta e informou que não foi confirmada a morte ou ferimento do animal. Veja a nota na íntegra:
“A acusação tem como base a prática ilícita prevista no art. 32, §1º-a, da lei 9.605/98 (lei de crimes ambientais), agressão a um animal, durante a audiência de custódia não foi confirmado o óbito e/ou ferimento do animal. Ao final da audiência de custódia o acusado teve mantida sua prisão, assim o processo foi encaminhado à vara de origem onde ocorreram os fatos, para dar continuidade ao desenvolvimento processual”

Correção

02/02/2023 - 4:23
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que o cão havia morrido ao ser agredido. Nesta quinta-feira (2), a Polícia Civil comunicou que o animal sobreviveu. O título e a reportagem foram corrigidos.

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