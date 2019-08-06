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Estupro de vulnerável

Homem é preso acusado de abusar de menina de 4 anos em Aracruz

O suspeito, de 46 anos, estaria embriagado quando cometeu o crime e negou as acusações. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 14:39

Publicado em 

06 ago 2019 às 14:39
Caso foi registrado na Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
Um homem de 46 anos foi preso em Aracruz, região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 4 anos. O crime aconteceu no final da tarde deste domingo (04). Para a polícia, a vítima confirmou a violência sexual e o suspeito foi levado para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura seguiu para o bairro após denúncias de moradores de que uma criança foi abusada e que a população teria detido o suspeito. O local onde aconteceu o crime não será informado para proteger a identidade da criança.
Quando chegou no local, os policiais localizaram o acusado, a vítima e a mãe da menina. Aos militares, a menina contou o que o suspeito teria feito com ela. Testemunhas também disseram à PM que viram o homem indo em direção à criança atrás de uma casa e, momentos depois, ela teria saído correndo e chorando para a casa da mãe.
Ainda segundo a PM, o suspeito estava visivelmente embriagado. Ele negou as acusações e disse que tudo não passava de um mal entendido. Com a declaração da vítima, o acusado foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.
Em nota, a Polícia Civil informou que Carlos Nascimento Santos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V. 

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