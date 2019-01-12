Homem é morto ao ser baleado dentro de asilo em Castelo

DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves

Um homem de 43 anos foi morto a tiros dentro de um asilo de idosos em

, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (11). Marcos Antônio Tessinaro era funcionário do local. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi preso pela Polícia Militar ainda dentro do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 15h30, no bairro Cava Roxa, dentro do Asilo Vila Feliz. A vítima Marcos Antônio, foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido por uma ambulância do asilo, e encaminhado a Santa Casa de Castelo, mas morreu logo após dar entrada.

Após atirar, o criminoso, identificado como Ismael Faria, tentou se esconder nos fundos do imóvel, mas foi encontrado pela polícia e detido. Ele foi encontrado com a arma, um revólver calibre 38 e seis munições, duas deflagradas.

Ismael foi encaminhado à delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda de acordo com a polícia, a motivação provável seria uma cobrança de dívida.