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"Viva Feliz"

Homem é morto ao ser baleado dentro de asilo em Castelo

Marcos Antônio Tessinaro era funcionário do asilo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 21:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2019 às 21:11
DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves
Um homem de 43 anos foi morto a tiros dentro de um asilo de idosos em
Castelo
, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (11). Marcos Antônio Tessinaro era funcionário do local. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi preso pela Polícia Militar ainda dentro do imóvel.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 15h30, no bairro Cava Roxa, dentro do Asilo Vila Feliz. A vítima Marcos Antônio, foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido por uma ambulância do asilo, e encaminhado a Santa Casa de Castelo, mas morreu logo após dar entrada.
Após atirar, o criminoso, identificado como Ismael Faria, tentou se esconder nos fundos do imóvel, mas foi encontrado pela polícia e detido. Ele foi encontrado com a arma, um revólver calibre 38 e seis munições, duas deflagradas.
Ismael foi encaminhado à delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda de acordo com a polícia, a motivação provável seria uma cobrança de dívida.
A reportagem fez contato com o asilo, mas nenhum funcionário quis falar sobre o assunto. O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. 

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