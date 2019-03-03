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Noroeste do Estado

Homem é morto a tiros durante festa em Colatina

Este é o primeiro registro de assassinato na cidade em 2019. Lucas Rodrigues, de 27 anos, foi assassinado dentro de um banheiro

Publicado em 

03 mar 2019 às 12:22

Publicado em 03 de Março de 2019 às 12:22

Lucas Rodrigues, de 27 anos, foi morto durante uma festa Crédito: Reprodução
Um homem foi morto a tiros durante uma festa em uma casa de shows em Colatina, no Noroeste do Estado. A vítima, identificada como Lucas Rodrigues, de 27 anos, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo e veio a óbito ainda no local. Este é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2019.
O crime aconteceu por volta das 1h12 da madrugada deste domingo (3). De acordo com a esposa de Lucas, a vítima se envolveu em uma confusão minutos antes do crime. Um segurança que atuava no local contou para a polícia que visualizou a confusão e ouviu um homem dizer que pegaria Lucas do lado de fora do local. Lucas foi morto dentro de um banheiro logo depois da confusão.
> Policial militar e bandido ficam feridos após tiroteio em Vitória
A Polícia Militar foi acionada via 190 e tentou auxiliar no socorro da vítima, mas quando o resgate chegou ao local foi constatado que Lucas já não possuía mais sinais vitais. A perícia da Polícia Civil esteve na casa de shows e constatou a morte do jovem.
Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi encontrado.
 

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