Homem é morto a tiros durante festa em Colatina

Um homem foi morto a tiros durante uma festa em uma casa de shows em, no. A vítima, identificada como Lucas Rodrigues, de 27 anos, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo e veio a óbito ainda no local. Este é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2019.

O crime aconteceu por volta das 1h12 da madrugada deste domingo (3). De acordo com a esposa de Lucas, a vítima se envolveu em uma confusão minutos antes do crime. Um segurança que atuava no local contou para a polícia que visualizou a confusão e ouviu um homem dizer que pegaria Lucas do lado de fora do local. Lucas foi morto dentro de um banheiro logo depois da confusão.