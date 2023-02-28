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Suspeitos fugiram

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Pedro Canário

A vítima teria ido até a oficina fazer manutenção de um veículo, quando foi surpreendida e morta pelos suspeitos que passavam pelo local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 fev 2023 às 18:28

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 18:28

Homem é morto na tarde desta terça-feira (28) dentro de uma oficina no bairro Novo Horizonte, em Pedro Canário
Homem é morto na tarde desta terça-feira (28) dentro de uma oficina no bairro Novo Horizonte, em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros por volta das 15h50 desta terça-feira (28) dentro de uma oficina no bairro Novo Horizonte, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma moto passaram pelo local atirando e atingiram a vítima. O homem morreu no local.
Testemunhas informaram para os militares que a vítima teria ido até a oficina fazer manutenção de um veículo, quando foi surpreendida e alvejada pelos suspeitos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada e confirmou a morte do homem.
Segundo a PM, até o momento nenhum suspeito foi identificado.
A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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