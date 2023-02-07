Homem é morto a tiros debaixo de passarela na Rodovia do Contorno

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no fim da manhã desta terça-feira (7), debaixo de uma passarela na Rodovia do Contorno, na altura de Vila Capixaba, em Cariacica.
Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por um indivíduo que estava em um motocicleta. O suspeito fugiu logo após os disparos.
A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos.