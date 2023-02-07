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Violência em Cariacica

Homem é morto a tiros debaixo de passarela na Rodovia do Contorno

Testemunhas dizem que crime teria sido cometido por um homem que estava em uma moto, nesta terça-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 15:20

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 15:20

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no fim da manhã desta terça-feira (7), debaixo de uma passarela na Rodovia do Contorno, na altura de Vila Capixaba, em Cariacica.
Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica
Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica Crédito: Google Street View/Reprodução
Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por um indivíduo que estava em um motocicleta. O suspeito fugiu logo após os disparos.
Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos.

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