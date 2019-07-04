Homem é morto a tiros a caminho do velório de amigo em Cariacica

Anderson foi morto com um tiro na nuca Crédito: Arquivo Pessoal

Cariacica. Um pedreiro, de 35 anos, identificado pela polícia como Anderson Alves dos Santos, foi assassinado a caminho do velório de um amigo, na tarde desta quinta-feira (4), na Rua Canarinho, em Vila Graúna,

Corpo de Bombeiros foi acionado mas, como o óbito foi constatado, a perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com testemunhas, ofoi acionado mas, como o óbito foi constatado, a perícia da Polícia Civil foi acionada.

À reportagem, vizinhos que preferiram não se identificar, contaram que a vítima estava a caminho do velório de um amigo, quando ouviu alguém chamando por ele. Foi neste momento que ele foi atingido com um tiro na nuca. "É mais uma família que chora em tão pouco tempo", disse uma moradora.

Moradores acreditam que os suspeitos são duas pessoas que passaram em uma moto no mesmo horário em que ouviram os disparos.

Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por meio de nota, ainformou que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente do

Polícia Militar informou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime. Já ainformou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime.

A líder comunitária Amália Meireles, de 63 anos, contou que conhecia Anderson desde quando ele era criança, e não esperava que a vítima fosse morta desta forma.

"Ele era uma pessoa maravilhosa, querido por todos aqui no bairro. Mas o que ele fazia fora daqui eu não sei", contou.

O pedreiro deixa cinco filhos.

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