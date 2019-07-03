Homem é morto a tiros a caminho de farmácia em São Mateus

Em plena luz do dia e próximo de onde morava: este foi o cenário em que Wanderson Correia foi assassinado na manhã desta quarta-feira (3), em, nodo Estado. Segundo informações da, ele estava chegando a uma farmácia para comprar remédio para a esposa, quando criminosos passaram de carro e atiraram diversas vezes contra a vítima, por volta das 11h30.