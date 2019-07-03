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Assassinato

Homem é morto a tiros a caminho de farmácia em São Mateus

Wanderson Correia compraria remédios para a esposa, quando foi alvo de tiros
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jul 2019 às 19:53

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 19:53

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Em plena luz do dia e próximo de onde morava: este foi o cenário em que Wanderson Correia foi assassinado na manhã desta quarta-feira (3), em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava chegando a uma farmácia para comprar remédio para a esposa, quando criminosos passaram de carro e atiraram diversas vezes contra a vítima, por volta das 11h30.
De acordo com testemunhas, dois carros suspeitos teriam rodado as principais avenidas do bairro Boa Vista, horas antes do crime; e que foi de dentro de um desses veículos que partiram os disparos. Segundo vizinhos, Wanderson era natural de Jaguaré, outra cidade da Região Norte, e morava há poucos meses no local, junto da mulher e de duas filhas pequenas.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o final da tarde desta quarta-feira (3), nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil também pede para que quem tiver qualquer informação que contribua para a identificação dos suspeitos deve registrá-la pelo telefone do Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos em ambos os meios.

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