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Em Vila Prudêncio

Homem é morto a pauladas no meio da rua em Cariacica

A agressão ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), e o homem chegou a receber atendimento do Samu no local. Ele, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 fev 2023 às 18:24

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 18:24

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser agredido no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (3). Segundo testemunhas, ele estaria tentando praticar assaltos na região.
Polícia Militar informou que "foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido agredido por populares durante uma tentativa de assalto. No local, os militares localizaram o homem, que apresentava diversos ferimentos e recebeu os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)".
Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar ao certo o que teria ocorrido, e nenhuma possível vítima de assalto cometido pelo homem se apresentou aos policiais no local. 
Homem é morto a pauladas no meio da rua em Cariacica
Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento, por isso, não havia mais detalhes.

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