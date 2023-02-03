Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser agredido no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (3). Segundo testemunhas, ele estaria tentando praticar assaltos na região.
A Polícia Militar informou que "foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido agredido por populares durante uma tentativa de assalto. No local, os militares localizaram o homem, que apresentava diversos ferimentos e recebeu os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)".
Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar ao certo o que teria ocorrido, e nenhuma possível vítima de assalto cometido pelo homem se apresentou aos policiais no local.
Homem é morto a pauladas no meio da rua em Cariacica
A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento, por isso, não havia mais detalhes.