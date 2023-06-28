Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Grande Vitória

Homem é indiciado por anunciar armas na internet e vender por delivery no ES

Jhonny Loureiro Mischiatti, de 27 anos, foi preso em Guarapari; agora, polícia quer saber quem eram os fornecedores e compradores
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 jun 2023 às 17:01

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 17:01

Jhonny Loureiro Mischiatti, 27 anos, indiciado por vender armas por delivery na Grande Vitória
Jhonny Loureiro Mischiatti, 27 anos, indiciado por vender armas por delivery na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 27 anos, identificado como Jhonny Loureiro Mischiatti, foi indiciado por anunciar na internet, vender e entregar armas de fogo na casa dos clientes pelos municípios da Grande Vitória. O valor do produto variava dependendo da distância — quanto mais longe, mais caro.
Jhonny foi preso no último dia 7 em Santa Mônica, Guarapari. Segundo as investigações, ele utilizava um aplicativo de conversas para anunciar as armas, munições e acessórios em diversos grupos. A maior parte dos pagamentos era feita por Pix.
"O que chamou a atenção era o modis operandi. Ele vendia em um sistema cíclico: recebia e vendia para qualquer pessoa. Como se tratam de armas ilegais, elas normalmente possuem um valor acima do mercado. Vai variar de acordo com o calibre e tipo de arma, mas ele acabava trabalhando com valores entre R$ 2 mil e R$ 14 mil. Ele basicamente vivia disso", pontuou o delegado Daniel Belchior, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).
De acordo com a polícia, a maioria das armas anunciadas eram pistolas, mas ele também vendia revólveres. "Não existia qualquer critério. Ele vendia para traficante, para uma pessoa que queria ter em casa de forma ilegal, ou para alguém que queria cometer um roubo. Era para qualquer pessoa", disse o delegado.

Armas e munições eram anunciadas na internet e vendidas pela Grande Vitória

"É um investigado que já tinha passagens pela Justiça. A gente acabou realizando uma busca e apreensão em sua residência, e no local a gente encontrou uma pistola, quatro carregadores e munições. A gente conseguiu identificar que a pistola apreendida no local se encontrava anunciada em um desses grupos que ele utilizava", detalhou Belchior.
Agora, as investigações continuam para identificar quem eram os fornecedores e compradores das armas e munições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas espírito santo Grande Vitória Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados