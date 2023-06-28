Homem é indiciado por anunciar armas na internet e vender por delivery no ES

Jhonny Loureiro Mischiatti, 27 anos, indiciado por vender armas por delivery na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 27 anos, identificado como Jhonny Loureiro Mischiatti, foi indiciado por anunciar na internet, vender e entregar armas de fogo na casa dos clientes pelos municípios da Grande Vitória . O valor do produto variava dependendo da distância — quanto mais longe, mais caro.

Jhonny foi preso no último dia 7 em Santa Mônica, Guarapari . Segundo as investigações, ele utilizava um aplicativo de conversas para anunciar as armas, munições e acessórios em diversos grupos. A maior parte dos pagamentos era feita por Pix.

"O que chamou a atenção era o modis operandi. Ele vendia em um sistema cíclico: recebia e vendia para qualquer pessoa. Como se tratam de armas ilegais, elas normalmente possuem um valor acima do mercado. Vai variar de acordo com o calibre e tipo de arma, mas ele acabava trabalhando com valores entre R$ 2 mil e R$ 14 mil. Ele basicamente vivia disso", pontuou o delegado Daniel Belchior, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

De acordo com a polícia, a maioria das armas anunciadas eram pistolas, mas ele também vendia revólveres. "Não existia qualquer critério. Ele vendia para traficante, para uma pessoa que queria ter em casa de forma ilegal, ou para alguém que queria cometer um roubo. Era para qualquer pessoa", disse o delegado.

Armas e munições eram anunciadas na internet e vendidas pela Grande Vitória

"É um investigado que já tinha passagens pela Justiça. A gente acabou realizando uma busca e apreensão em sua residência, e no local a gente encontrou uma pistola, quatro carregadores e munições. A gente conseguiu identificar que a pistola apreendida no local se encontrava anunciada em um desses grupos que ele utilizava", detalhou Belchior.