Homem é imobilizado por moradores após tentar furtar televisão no ES

Ocorrência gerou tumulto na Avenida Bernado Horta, no bairro Guandu, na manhã desta sexta-feira (4). Crédito: Redes Sociais

Um homem foi imobilizado por moradores, na manhã desta sexta-feira (4), após tentar furtar uma televisão de 32 polegadas do mostruário de uma loja de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. De acordo com a Guarda Municipal, o caso foi no bairro Guandu e ele foi conduzido juntamente com testemunhas para a Delegacia de Cachoeiro, após receber atendimento médico. O suspeito não teve o nome divulgado.

A ocorrência gerou tumulto na Avenida Bernado Horta, no bairro Guandu. Segundo o boletim da Guarda Municipal, se machucou no momento da imobilização, e por isso foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa para receber os cuidados médicos. Posteriormente ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.