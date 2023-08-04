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Cachoeiro de Itapemirim

Homem é imobilizado por moradores após tentar furtar televisão no ES

O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) quando o suspeito tentou carregar o equipamento de 32 polegadas que estava no mostruário de uma loja
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

04 ago 2023 às 16:14

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 16:14

Homem é imobilizado e precisa de atendimento médico após tentar furtar televisão no ES
Ocorrência gerou tumulto na Avenida Bernado Horta, no bairro Guandu, na manhã desta sexta-feira (4). Crédito: Redes Sociais
Um homem foi imobilizado por moradores, na manhã desta sexta-feira (4), após tentar furtar uma televisão de 32 polegadas do mostruário de uma loja de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. De acordo com a Guarda Municipal, o caso foi no bairro Guandu e ele foi conduzido juntamente com testemunhas para a Delegacia de Cachoeiro, após receber atendimento médico. O suspeito não teve o nome divulgado. 
A ocorrência gerou tumulto na Avenida Bernado Horta, no bairro Guandu. Segundo o boletim da Guarda Municipal, se machucou no momento da imobilização, e por isso foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa para receber os cuidados médicos. Posteriormente ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, somente após a finalização das oitivas da ocorrência, terá informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.

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