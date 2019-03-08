Homem é executado no meio da rua em bairro de Cariacica

Bairro Bandeirantes, em Cariacica, onde crime ocorreu Crédito: Bernardo Coutinho

Um homem foi morto por volta das 4h30 da madrugada desta sexta-feira (08) no Bairro Bandeirantes, em Cariacica . Felipe Pereira da Silva, de 30 anos, passava pela Rua Itarana, onde mora, quando três criminosos chegaram atirando. No total, foram cerca de 10 perfurações pelo corpo da vítima, sendo a maioria na cabeça, de acordo com a perícia da Polícia Civil.

Segundo a família de Felipe, o rapaz era usuário de drogas e contabilizava cerca de oito passagens pela polícia, por crimes como tráfico de drogas e roubo. Felipe foi preso pela última vez em agosto de 2018, no dia do aniversário da mãe. Ele foi solto em 31 de janeiro.

Antes de ser morto, ele contou para a mãe, no último fim de semana, que “não duraria muito” e que achava que iria morrer. O irmão dele contou que estava indo trabalhar de madrugada quando ouviu cerca de 15 tiros, já distante de casa. Ele, no entanto, não imaginou que seria o irmão.

Quando a irmã ligou relatando que Felipe tinha sido atingido pelos disparos, o irmão voltou. Ele trabalha como encarregado e sai de madrugada.

GUERRA DO TRÁFICO

Após matar Felipe, os três homens saíram atirando no meio da rua, acertando ainda a casa de um morador. Quem é da região reclama que a guerra de tráfico de drogas é constante e que os bandidos chegam fazendo ataques, atirando em quem está na rua - como acreditam que aconteceu com o rapaz de 30 anos.

Os moradores dizem que sentem muito medo de andar no meio da rua, por causa dos conflitos. O temor é ser atingido por alguma bala perdida.

A reportagem do Gazeta Online pediu um posicionamento à Polícia Militar. A corporação disse, em nota, que naquilo que lhe compete, a PMES realiza policiamento ostensivo dia e noite, agindo preventiva e repressivamente nos casos de crimes em flagrante delito ou na iminência de ocorrer.

"No entanto, a impossibilidade de onipresença policial, torna a participação do cidadão fundamental no combate à criminalidade. Por isso, uma viatura deve ser imediatamente acionada em casos de suspeita ou ocorrência de crimes em andamento, via Ciodes (190)", completou a nota.